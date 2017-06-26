ABD Dışişleri Bakanı'ndan Katar yorumu: Bazı maddeleri yerine getirmeleri çok zor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu dokuz Müslüman ülkenin diplomatik ilişkileri kestiği Katar'a gönderilen 13 maddelik listede yer alan bazı maddelerin yerine getirilmesinin çok zor olduğunu açık bir dille belirtti. İngiliz basını ise Türkiye'nin Katar krizine müdahalesinin 'işi ciddileştirdiğini' belirtirken, söz konusu müdahalesinin NATO'yu bölgesel bir kavgaya sürükleyebileceği yorumu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin taleplerini incelemeye başladığını bildirdi. Tillerson konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın "dikkatli bir şekilde" talepleri incelemeye koyuldunu belirtirken, çözümü için adres olarak diyalogu gösterdi.

"Bazı maddelerin yerine getirlmesi çok zor"

"Bazı maddelerin Katar'ın yerine getirmesi için çok zor olacağını" vurgulayan Tillerson, tarafların çözüm için diyalog içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

Tillerson, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Verimli bir adım atmak için ülkelerin bir araya gelerek konuşması gerekiyor. Müttefiklerimizin teröre karşı ortak bir şekilde mücadele etmeleri durumunda daha güçlü olacaklarına inanıyoruz. Her ülkenin bu sürece katacağı şeyler olacaktır. Tansiyonu düşürmek, bu sürece yardımcı olacaktır"

İran: Katar'a daima açığız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise İran'ın hava, kara ve deniz sahasının dost ve komşu diye tanımladığı Katar'a daima açık olduğunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, Katar'a uygulanan ablukanın "kabul edilemez" olduğunu savundu. Ruhani, İran'ın hava, kara ve deniz sahasının dost ve komşu diye tanımladığı Katar'a daima açık olduğunu vurguladı.

İngiliz basını Türkiye'nin rolünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Arap ülkesinin Katar'la ilişkileri normalleştirmek için öne sürdüğü 13 şarttan birinin Türk askerinin Katar'dan çekilmesi olmasına verdiği tepki Guardian ve Times'ta yer buluyor.

"Erdoğan Suudiler'in Türk birliklerinin Katar'dan çekilmesi çağrısına gücendi" başlığını atan The Guardian Erdoğan'ın "Türkiye'nin asker çekmesini talep etmek, bir defa Türkiye'ye karşı da maalesef saygısızlıktır. Biz herhangi bir ülkeyle savunma işbirliği anlaşmasını yaparken birilerinden izin mi alacağız?" dediğini aktarıyor.

"Erdoğan, Doha'nın tutumunu sağlamlaştırıyor"

Guardian Katar'ın talepleri reddettiğini söylediğini, Erdoğan'ın bu pozisyonu desteklemesinin de "Doha'nın tutumunu sağlamlaştırdığını" belirtiyor.

Gazetenin açıklamalarına yer verdiği Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargash ise "Bölgede büyük çıkarları ve Türkiye'nin önceliğinin ideoloji değil çıkarları olacağını umuyoruz. Ancak bin ila iki bin Türk askerinin varlığı Katar hükümetinin istikrarına güvensizliğini gösteriyor. İstikrar bölgeyle entegrasyondan gelecektir" diyor. Times da konuya dünya haberleri sayfalarında geniş yer veriyor. "Körfez Krizi büyürken, Türkiye aceleyle asker yolluyor" başlıklı haberde takviye asker yollanmasının gerilimi arttıracağı kaydediliyor.

Türiye'nin mücadelesi işi ciddileştiriyor

Suudi Arabistan ve Katar arasındaki krizde Türkiye'nin tutumunu başyazılarından birinde de ele alan Times ie "Türkiye'nin Katar'a desteği NATO'yu bir bölgesel kavganın içine sürükleyebilir" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın taleplerini "saygısızlık" diye tanımladığını söyleyen gazete, Katar'ın Riyad yönetiminin taleplerini reddettiğini, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise Katar'a yönelik suçlamalarını sürdürdüğünü, ambargoyu sürdürmekten ve "ek önlemlerden" bahsettiğini belirtiyor."

Tehlikeli ve tamamen gereksiz bir hesaplaşma için sahne hazır" diyen Times'ın makalesinde dikkat çeken satırlar şöyle;

Türkiye'nin müdahalesi işi ciddileştiriyor. Türkler şimdi de Katar'ı dış müdahaleden korumak için askerlerini kullanmaya hazır olduklarından bahsediyorlar ve bu nedenle silahlı kavga kaygıları artıyor."

"Erdoğan yanlış nedenlerle doğru bir şey yapıyor"

Times Erdoğan'ın Katar konusundaki tutumuyla Batı için bir ikilem yarattığını söylüyor ve "Erdoğan yanlış nedenlerle doğru bir iş yapıp, bir ülkenin zorbalara karşı kendi egemenliğini savunmasına yardım ediyor" diyor.