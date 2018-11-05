ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması: Hesap soracağız ama stratejik ilişkisini koruyacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin hesap soracaklarını söyledi ancak "Aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan ile olan stratejik ilişkisini koruyacağız" vurgusu yaptı.

Bakan Pompeo hükümete yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalar yaptı.

"Bu cinayeti işleyenleri sorumlu tutacağız. Aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan'la olan stratejik ilişkisini koruyacağız" diyen Pompeo, cinayetle ilgili bakanlığının çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

İlişkili kişilerin vizeleri iptal edildi

Pompeo, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendirilen 16 kişinin vizelerinin iptal edildiğini belirterek, ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinin, İran'ın yayılmacı politikalarına karşı önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini açıklarken, diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediğinin sinyalini vermişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.