ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: PKK bizim için de sorun

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon, terör örgütü PKK'nın sadece Türkiye için değil, kendileri için de sorun teşkil ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakanı Yardımcısı Philip Gordon, ''PKK sorunu sadece Türkiye için değil, bizim için de bir sorun. PKK'yı mücadele edilmesi gereken bir terör örgütü olarak görüyoruz ve PKK tehdidine karşı Türkiye'ye destek için yakın çalışma içindeyiz" dedi.

New York'taki Yabancı Basın Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gordon, ''Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton arasındaki görüşmede, ABD'nin, terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye'ye askeri desteğini artırması, insansız hava aracı satışı konusu ele alındı mı '' şeklindeki soru üzerine, görüşmenin nispeten kısa sürmesi nedeniyle iki ülkeyi ilgilendiren bazı konuların ele alınamadığını belirtti.

Ancak, Clinton'ın Bakan Davutoğlu ile, ABD Başkanı Barack Obama'nın da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşme fırsatı bulduğuna, daha 10 gün önce Obama ile Erdoğan'ın görüştüğüne dikkati çeken Gordon, konuşacak konular listesinin geri kalanını ele almada daha çok sayıda fırsatın olacağını dile getirdi.

'Kıbrıs hayal kırıklığı'

ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Philip Gordon, Kıbrıs müzakerelerinde şu ana kadar ilerleme sağlanamamasından da hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Son birkaç yılda, özellikle de Kıbrıslı Türk ve Rum liderler arasında doğrudan görüşme süreci başladığında, çözümün sağlanabileceğine dair bir miktar umudun olduğunu ifade eden Gordon, "Dürüst olmak gerekirse, belki de Rum kesiminde yapılacak seçimler nedeniyle, bu süreç durmuş durumda. Ancak Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı ile görüşmemde, sürecin devam ettirilmesi için ABD'nin elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunun bir kez daha altını çizdim" şekilde konuştu.