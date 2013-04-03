ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, hafta sonu Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek. Kerry'nin ziyaretinde ağırlıklı olarak Ortadoğu barışının ele alınması ve görüşmelerin İstanbul'da yapılması bekleniyor.

Kerry'nin görüşmelerini İstanbul'da yapması ve ziyareti sırasında Ortadoğu barış süreci, Türkiye-İsrail ilişkileri, Suriye, Irak ve Kıbrıs'taki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

John Kerry, ABD Dışişleri Bakanı olmasının ardından Avrupa ve Ortadoğu'yu kapsayan ilk yurt dışı gezisi kapsamında 1 Mart'ta Türkiye'ye de gelmişti.

Kerry, Türkiye ziyaretinin ardından, İsrail ve Filistin'e de ziyaretler gerçekleştirecek.