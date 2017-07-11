ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimizin gergin olduğunu düşünüyorum

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye görüşmelerini ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederek tamamladı. Buradaki konsolosluk çalışanlarına hitap eden Tillerson, Türkiye ile kaybolan karşılıklı güvenin yeniden inşası için çalışacaklarını belirterek “Ben Türkiye ile ilişkilerimizin bir süredir gergin olduğunu düşünüyorum. Umarım bunun düzeltilmesi adına bir başlangıç yapmış durumdayız" dedi.

Euronews'te yer alan haber göre, Tillerson, Türkiye ilişkilerinin kendileri için sıradışı bir öneme sahip olduğunu ekledi: “Ben Türkiye ile ilişkilerimizin bir süredir gergin olduğunu düşünüyorum. Umarım bunun düzeltilmesi adına bir başlangıç yapmış durumdayız. Burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üç farklı etkinlikte altı saate yakın görüştüm. Her görüşmede de aramızdaki iletişimin tonunun daha da iyiye gittiğini düşünüyorum. Bence karşılıklı kaybettiğimiz güveni yeniden kazanmaya başlamış durumdayız.”

Tillerson’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan Pazar günkü görüşmesinde ABD’nin YPG’ye olan desteği ve Suriye’deki ateşkesin ele alındığı açıklanmış, Suriye’nin güneybatısında ilan edilen ateşkesin ülkenin kuzeyinde de uygulanabilmesi için Türkiye ile birlikte çalışılacağı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye temaslarının ardından dün Kuveyt’e geçti. Kuveyt’in ardından Suudi Arabistan ve Katar’da temaslarda bulunacak olan Tillerson, Katar ve bölge ülkeleri arasındaki krize çözüm arayacak.