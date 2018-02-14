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ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye ile aynı yönde çalışmanın yolunu bulmalıyız

Tillerson yarın Ankara'yı ziyaret edecek

14 Şubat 2018 17:29

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu turuna devam ediyor. Ziyaretleri kapsamında Ürdün’de bulunan Tillerson burada yaptığı açıklamada “ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin bir yolunu bulmalı” dedi.

Türkiye’nin yürüttüğü Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Tillerson yarın Ankara’yı ziyaret edecek.

“ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin bir yolunu bulmalı” açıklaması yapan Tillerson, Türkiye’ye tehditleri azaltmak için işbirliği içinde çalışmanın yollarını görüşmeyi umduğunu dile getirdi.

Rex Tillerson aynı zamanda, İran’ın silahlı kuvvetlerini ve milislerini Suriye’den çekmesi gerektiğini savundu. İran dini liderinin başdanışmanı buna jet hızıyla yanıt verip ”Bizim Suriye’deki varlığımız meşru. Asıl ABD Suriye’den çekilmeli” dedi.

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