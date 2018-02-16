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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın temasları nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara Palas Devlet Konukevi'nde programı nedeniyle yarın Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

16 Şubat 2018 01:02

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, yarın (16 Şubat) gerçekleştireceği resmi temaslar dolayısıyla Ankara'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Ankara Palas Devlet Konukevi’ndeki programı ile ilgili emniyet tedbirleri çerçevesinde yarın saat 08.00’den program sonuna kadar, Baruthane kavşağından Cumhuriyet Bulvarı’nı takiben Ulus kavşağı istikametine doğru Cumhuriyet Bulvarı tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

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