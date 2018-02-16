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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a protesto

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u protesto etmek için Ankara Palas Otel önüne gelen gruba polis müdahale etti, 2 kişi gözaltına alındı

16 Şubat 2018 14:22

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson\'u protesto etmek için Ankara Palas Otel önüne gelen gruba polis müdahale etti, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara\'da Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson\'ı protesto etmek amacıyla Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nunu basın toplantısı yapacağı Ankara Palas Otel önüne geldi. Elleriinde Vatan Partisi bayrakları ve Türk bayrakları taşıyan grup, Amerika aleyhine sloganlar attı. Yaklaşık 100 kişilik gruba çevik kuvvet ekipleri tarafından biber gazı ile müdahale edildi. Grubu otel önünden uzaklaştıran polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

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