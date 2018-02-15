ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: YPG'ye asla ağır silah vermedik; geri alınacak bir şey yok

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin YPG'ye ağır silah vermediğini belirterek, " YPG'ye asla ağır silah vermedik, geri alınacak bir şey yok" dedi.

Tillerson, Türkiye ile ABD'nin ortak hedefleri olduğunun altını çizerek, "Türkiye ile ana hedeflerimiz ortak" ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini belirten Tillerson, "Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, " Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" ifadesini kullandı.