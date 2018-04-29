ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye'nin güvenlik kaygılarının farkındayız

Türkiye ziyareti öncesi Kuveyt'te konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin kuzeybatısında son dönem yaşananlardan endişe duyduğunu belirtip Türkiye'nin de güvenlik kaygılarının farkında olduğunu söyledi.

IŞİD'e karşı mücadele toplantısında açıklama yapanTillerson, IŞİD'e karşı büyük çaplı operasyonların sona ermiş olması ABD ile müttefiklerinin örgüte karşı kalıcı başarıya ulaşmış oldukları anlamına gelmediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ayrıca, "Suriye'de özgürleştirilen bölgelerde istikrarın sağlanması için 200 milyon dolar ek bütçe sağlanması kararlaştırıldı" dedi.

Diğer yandan 20 Ocak'ta Afrin bölgesinde başkatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu" dendi.

TSK, yaşamlarını yitiren askerlerin sayısının 13 olduğunu duyurdu.

Tillerson, 11-16 Şubat arası Orta Doğu ve Körfez ülkeleri temasları kapsamında Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyaretle ilgili Pazartesi günü açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin sözlerini tutmadığını ifade edip "Ya düzelecek ya da ilişkiler tamamen bozulacak" dedi.

Çavuşoğlu ABD ile ilişkilere dair şunları söyledi: "Hem karadan ve hem havadan temizliyoruz. Eğer ABD gereğini yapmazsa, Münbiç ve Fırat'ın doğusu için de geçerlidir. Suriye topraklarını bu teröristlerden temizleyeceğiz. Afrin'i de Suriye halkına teslim edeceğiz."

"ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Belli konuları konuşabilmemiz için kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson'dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak."