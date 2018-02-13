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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkındayız

Tillerson, perşembe günü Türkiye'ye gelecek

13 Şubat 2018 13:41

Perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkındayız" dedi.

Tillerson, Suriye'nin kuzeybatısındaki son olaylardan kaygı duyduklarını da sözlerine ekledi.

Ortadoğu ziyareti çerçevesinde Mısır'ın ardından Kuveyt'e geçen  ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson açıklamalarda bulundu.

ntv.com.tr'nin haberine göre, Suriye'de büyük askeri operasyonların sonuna geldiklerini dile getiren ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Bu tamamen DAEŞ yenilgiye uğratıldı anlamına gelmemeli" şeklinde konuştu. 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de özgürlüğe kavuşturulan bölgelerde istikrarın sağlanması için 200 milyon dolar ek yardımda bulunulacağını da ifade etti.  

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