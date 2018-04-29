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BBC Türkçe

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Kuzey Kore ile doğrudan iletişim halindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore ile doğrudan iletişim halinde olduklarını ve yakın bir zamanda görüşme olasılığının masada olduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore ile yakın bir zamanda görüşme olasılığının masada olduğunu söyledi.

Çin'e yaptığı ziyaret sırasında konuşan Bakan Tillerson, "Pyongyang ile iletişim hatlarının olduğunu" da kaydetti.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un birbirlerine karşılıklı olarak suçlamalar yöneltmelerinin arkasından geliyor.

Washington'ın Kuzey Kore ile diplomatik bağları bulunmuyor. ABD, Kuzey Kore yönetimine yönelik daha sıkı yaptırımlar uygulaması için, Pyongyang'ın müttefiki ve komşusu Çin'e çağrıda bulunuyordu.

Ancak Tillerson, Kuzey Kore ile görüşmeler için Çin'e bel bağlamadıklarını, "kendi kanalları aracılığıyla" Pyongyang ile doğrudan iletişim kurduklarını söyledi.

Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri bölge ülkeleri ve ABD'de endişe yaratmış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu bu faaliyetleri engellemek için bir dizi yaptırım kararı almıştı.

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