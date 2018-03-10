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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kenya'da rahatsızlandı, ilk gün temaslarını iptal etti

Tillerson'un rahatsızlığının ciddi olmadığı belirtildi

10 Mart 2018 18:19

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kenya'nın başkenti Nairobi'de rahatsızlandı. Afrika turu kapsamında Etiyopya'nın ardından Nairobi'ye geçen Tillerson, ilk gün temaslarını iptal ettiği kaydedildi. Tillerson'ın rahatsızlığının ciddi olmadığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Steve Goldstein tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ülkesindeyken Kuzey Kore gibi önemli meseleler üzerine harcadığı yoğun tempo nedeniyle kendisini iyi hissetmediği, bu nedenle Kenya'daki ilk gün temaslarını iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tillerson'ın rahatsızlığının çok ciddi olmadığı , iptal edilen ilk gün programlarının daha sonraki günlerde yeniden düzenlenebileceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrika turu kapsamında Etiyopya'nın ardından bugün Kenya'ya gelmişti.

Pazartesi gününe kadar Kenya'da olması beklenen Tillerson, daha sonra Cibuti, Çad ve Nijerya'yı ziyaret edecek.

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