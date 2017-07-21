ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Katar'a yönelik ambargonun kaldırılmasını umuyorum

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez'de yaşanan Katar krizine ilişkin ambargocu ülkere bir nevi çağrıda bulunarak, "Ambargonun kaldırılmasını umuyorum." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez'de yaşanan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Katar’ın attığı adımlardan menunuz”

Tillerson, Katar'ın terörün finansmanıyla mücadelede attığı agresif adımlardan ABD'nin memnun olduğu belirtti.

Ambargocu ülkelere çağrı

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladıkları amborgoyu kaldırma konusunu değerlendirmelerini umduğunu söyledi.

Ali bin Samih Marri açıklama yapmıştı

Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, ülkesine uygulanan diplomatik ambargonun kaldırılması için bir dizi seri tedbir alacaklarını belirtmişti.

Marri, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında ambargonun kaldırılması için bir dizi tedbir alacaklarını söyledi ve bu tedbirler arasında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne başvurmanın yer alabileceği sinyalini vermişti.