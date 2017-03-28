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BBC Türkçe

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'ya geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Perşembe günü Ankara'ya yapacağı bir günlük ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

28 Mart 2017 18:14

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Perşembe günü Ankara'ya yapacağı bir günlük ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlarla görüşecek.

Ziyarete yönelik basına bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Tillerson-Erdoğan görüşmesinde Suriye'deki savaşın ana konu olacağını söyledi.

İsmini açıklamak istemeyen Bakanlık yetkilileri, Tillerson'un Erdoğan ve bakanlarla Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'yle (IŞİD) mücadeleyi ele alacaklarını belirtti.

Yetkililer, Türkiye'deki 16 Nisan anayasa referandumu öncesindeki siyasi atmosferle ilgili, "Bu son derece duyarlı olduğumuz bir konu ve Dışişleri Bakanı oradayken buna dikkat edecek" dedi.

ABD'li yetkililer Erdoğan ve bakanların, ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in iadesi konusunu gündeme getirmelerini de beklediklerini söyledi.

Ankara'daki görüşmelerin odak noktası ABD öncülüğündeki Rakka operasyonu, militanların terk ettiği bölgelerin normalleştirilmesi ve mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlama gibi konular olacak.

ABD ile Türkiye arasında Suriye'deki YPG güçleri konusundaki görüş ayrılıklarının da gündeme gelmesi bekleniyor. ABD, Rakka operasyonunda Suriye Demokratik Güçleri içinde Arap savaşçıların yanısıra Kürt güçlerinin bulunmasının önemli olduğunu savunuyor.

ABD'li yetkililer bu konuda, "Türkiye'nin endişelerinin farkındayız ve bu, toplantı konularından biri olmayı sürdürecek" dedi.

Yetkililer ayrıca "Astana süreci yoluyla Türkiye'yle, ateşkes anlaşmalarını nasıl güçlendirebileceğimizi görüşeceğiz" dedi.

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