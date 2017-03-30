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BBC Türkçe

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'da: İlk görüşme Yıldırım'la

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bir günlük ziyaret için Ankara'da. İlk olarak Başbakan Binali Yıldırım'la biraraya gelen Tillerson ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

30 Mart 2017 09:44

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bir günlük ziyaret için Ankara'ya gitti.

Tillerson ilk olarak Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la biraraya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Tillerson'ın Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme sonrası iki bakanın basın açıklaması yapması bekleniyor.

Tillerson'ın ziyaretinde muhalefet partileriyle görüşmeyeceği bildirildi.

Ziyaretin ana gündemi Suriye ve Irak'ta IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) karşı yürütülen mücadele olacak.

Başbakan Binali Yıldırım dün akşam saatlerinde, 24 Ağustos'ta Suriye'de başlatılmış olan Fırat Kalkanı operasyonunun sona erdiğini açıklamıştı.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan ABD'li yetkililer Erdoğan ve bakanların, ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in iadesi konusunu gündeme getirmelerini de beklediklerini söylemişti.

Ankara'daki görüşmelerin odak noktası ABD öncülüğündeki Rakka operasyonu, militanların terk ettiği bölgelerin normalleştirilmesi ve mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlama gibi konular olacak.

ABD ile Türkiye arasında Suriye'deki YPG güçleri konusundaki görüş ayrılıklarının da gündeme gelmesi bekleniyor. ABD, Rakka operasyonunda Suriye Demokratik Güçleri içinde Arap savaşçıların yanı sıra Kürt güçlerinin bulunmasının önemli olduğunu savunuyor.

ABD'li yetkililer bu konuda, "Türkiye'nin endişelerinin farkındayız ve bu, toplantı konularından biri olmayı sürdürecek" dedi.

Yetkililer ayrıca "Astana süreci yoluyla Türkiye'yle, ateşkes anlaşmalarını nasıl güçlendirebileceğimizi görüşeceğiz" dedi.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Yıldırım dün, ABD'ye 'bunun sebebinin sorulacağını' söylemişti:

"Bu konuyla ilgili şu anda Halk Bankası gerekli hukuki süreci başlatmış durumda, avukat falan ayarladı. İşin mahiyetini, detaylarını önümüzdeki günlerde anlayacağız. Ülkemizi ziyaret etmekte olan ABD Dışişleri Bakanı'na da bu konu açılacak ve bunun sebebi sorulacaktır mutlaka".

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