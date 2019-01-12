ABD Dışişleri Bakanı: Suriye'nin geleceğine dair görüşmelerde Esad'ın rolü olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, şubat ayında Polonya'da İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Orta Doğu zirvesi yapılacağını duyurdu.

Pompeo, bölgede 7 ülkeyi kapsayan Orta Doğu turu kapsamında gittiği Kahire'de ABD'nin Fox News televizyonuna konuştu.

Bakan Pompeo, Polonya'da 13-14 Şubat'ta Orta Doğu temalı, özellikle de İran'ın bölgedeki 'istikrarsızlaştırıcı' faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini belirterek, "Onlarca ülke, Orta Doğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konusunda, özellikle de İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önlemek hedefiyle bir araya gelecek" diye konuştu.

“Esad'ın görüşmelerde rolü olabilir”

Pompeo, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'gelecekteki görüşmelerde rolü olabileceğine' işaret etti.

Siyasi diyalog başlarken tüm seçeneklerin masada olduğundan emin olmak istediklerini ifade eden Pompeo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İranlılar, Ruslar, Şam ve diğer paydaşlarını, Suriye'de iç savaş sonrası siyasi düzenin nasıl olacağı konusunu tartışmak üzere masaya oturmaya ikna edeceğimizi umuyoruz. Sonunda Suriye'yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verecektir".

“Kaşıkçı'nın öldürülmesi kabul edilemez bir suç”

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine de değinen Pompeo, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi iğrenç ve asla kabul edilemez bir suç. Biz cinayetle bağlantılı herkesi sorumlu tutmak için çalışıyoruz. Birçok kişiye yaptırım uyguladık. Gerçekler ortaya çıkana kadar da bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.