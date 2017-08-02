ABD Dışişleri Bakanı: Suriye'nin geleceğinde Esad'ın rolü yok

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede Rusya ile olan ittifak ve bölgenin geleceği hakkında değerlendirmede bulundu.

Tillerson, Rusya ile terörizmle mücadele konusunda aynı fikirde olduklarını belirtirken, Suriye'nin geleceğinde Esad'ın rolü olmadığını söyledi. Tillerson İran ile ilgili de iki ülke arasındaki ilişkileri gerecek açıklamalarda bulundu. "İranlı savaşçılar evlerine dönmeli" ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanı, "müttefiklerimizle birlikte İran'ın bölgedeki yayılmacı hareketlerine engel olmak istiyoruz" diye konuştu.