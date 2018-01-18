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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı: Suriye'deki askeri varlığımız IŞİD yok edilene kadar sürecek

"2011'de Irak'ta yaptığımız hatayı yapıp..."

18 Ocak 2018 01:59

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Tillerson ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini söyleyerek, "Suriye'de IŞİD tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

CNN'de yer alan habere göre, Tillerson, Stanford Üniversitesi’nin düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli. Suriye'de IŞİD tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz. 2011'de Irak'ta yaptığımız hatayı yapıp IŞİD ya da başka terör örgütlerinin hayat bulmasına izin vermeyeceğiz. İstikrarlı, birleşik ve bağımsız bir Suriye için Cenevre sürecinde Esad sonrası liderliğin oluşturulması gerekir. Türkiye gibi müttefiklerimizle İdlib'teki El Kaide terör tehditi ve PKK terör tehditi konusunda birlikte çalışacağız.

Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin Suriye'deki endişelerini ciddiye alıyoruz"

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