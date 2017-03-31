ABD Dışişleri Bakanı: Rusya'ya karşı NATO daha aktif olmalı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 25 Mayıs'ta Brüksel'de Donald Trump'ın da katılımıyla düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde bakanlara konulan hedefe daha çabuk ulaşılması için oluşturulabilecek yeni planları görüşme çağrısı yaptı.

Sputnik Türkiye servisinde yer alan habere göre Tillerson, ‘'Başkan Trump'ın açıkça ortaya koyduğu gibi, ABD'nin NATO'nun savunma harcamalarındaki orantısız payı üstlenmeye devam etmesi artık mümkün değildir'' diye konuştu.

'Rusya'ya karşı NATO daha aktif olmalı'

NATO üyeleri 2014 yılında düzenlenen zirvede savunma harcamalarının üyelerin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sine denk olması üzerinde anlaşmışlardı. Ancak bu hedefe şu ana dek yalnızca Yunanistan, Estonya, Polonya ve İngiltere ulaşmış durumda.

ABD Dışişleri Bakanı'nın eleştirdiği konulardan bir diğeri ise Rusya oldu. Tillerson, "Rusya'nın özellikle Ukrayna'daki agresif ve kışkırtıcı tavrına'' karşı NATO'nun bölgede daha aktif bir rol üstelenmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'dan 'savunma harcaması' yanıtı

ABD'nin savunma harcamalarında eşitlik eleştirilerine ise Almanya'dan yanıt geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ‘'Yüzde iki, Almanya'nın yıllık 70 milyar euroyu silahlı kuvvetlere aktarması demek. Bu hedefin ülkemizde ulaşılabilir ve arzulanır olduğunu öne sürecek bir Alman politikacı tanımıyorum'' diye konuştu.

Gabriel, güvenliğin yalnızca savunmaya yapılan harcamalara indirgenmemesi gerektiğini söyledi. Alman Dışişleri Bakanı, krizlerin önüne geçmenin, insani yardımların ve istikrarın sağlanması için alınan önlemlerin de belirli açılardan bu kategoriye girdiğini söyledi.

Gabriel, Suriye ve Irak'taki duruma atıfta bulunarak,‘'Biz Almanların ülkeye aldığımız sığınmacılar için oldukça fazla harcama yapıyor olmamızın nedeni askeri önlemlerin başarısızlığa uğraması ve sonrasında da istikrarın sağlanamamış olması'' diye konuştu.

Yüzde 2 için hedef 2024

Öte yandan Berlin'de konuya ilişkin açıklama yapan Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert de hükümetin savunma harcamalarını artırmanın ve silahlı kuvvetleri güçlendirmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu söyledi. Seibert, bu nedenle harcamaları artırmayı sürdürdüklerini ve bu konuda kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.

Üyelerin 2024 yılına kadar yüzde iki hedefine ulaşmaları öngörülüyor.