ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye’ye geliyor. Tillerson’ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye yönelik ziyareti iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek için büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçladığı Fethullah Gülen’in iadesi, ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutuklanmasının ardından başlayan vize krizi ve ABD’nin, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı İran’a yönelik yaptırımları delinmesi iddiasıyla yargılaması gibi konular ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilime neden oluyor. Ancak iki ülke ilişkileri arasında gerilimi yükselten en son gelişme ABD’nin Türkiye’nin terör örgütü olarak tanığı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) verdiği askeri desteği sürdürme kararı alması. Bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un SDG’ye 550 milyon dolar bütçe ayırması Türkiye’nin tepkisini çekti.

Türkiye’nin tepki gösterdiği bir diğer konu ise IŞİD Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Paul E. Funk’ın Türkiye’ye yönelik "Bizi vururlarsa agresif karşılık veririz" sözleri oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Funk’ın sözlerini "Hiç Osmanlı tokadı yememiş olmadıkları çok açık" sözleriyle eleştirmişti. Erdoğan’ın yanıtını ‘komik’ olarak niteleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Tillerson’ın Türkiye ziyaretine atıfta bulunarak “NATO müttefikimiz olan Türkiye’nin, Suriye'nin bazı bölgelerinde faaliyet gösteren bazıları nedeniyle meşru güvenlik kaygıları olduğunu anlıyoruz. Bunu anlıyoruz, yalnız onlar için değil aynı zamanda Suriye ve ABD için de işleyecek bir çözüm konusunda onlarla konuşabilmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ziyaretin önemine atıfta bulunarak "Bizim ABD'den beklentimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak" açıklamasında bulundu.

Orta Doğu ziyareti kapsamında Ürdün’de bulunan Tillerson’dan ise ziyaret öncesi ılımlı mesajlar geldi. Türkiye'nin hâlâ ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, "Türkiye, Amerika’nın önemli bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız." dedi. Tillerson konuya ilişkin "Türkiye'nin kendisini çevreleyen alanlarda olduğu gibi Suriye ve Irak'tan da tehditlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tehditleri azaltmak için nasıl iş birliği yapabileceğimiz konusunda görüşmeler yapmayı umuyoruz. Bence Türkiye'ye en çok fayda sağlayacak şey, Cenevre'de Suriye'yi istikrara kavuşturan başarılı barış sürecidir" ifadelerini kullandı.