ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Rusya'da

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, resmi ziyaret için Rusya'da. Tillerson'ın bu ziyareti, Suriye nedeniyle Moskova ve Washington arasındaki gerilimin tırmandığı bir zamana denk geliyor.

Kremlin Salı günü ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin "Soğuk Savaş'ın bitiminden beri en zorlu döneminde olduğunu" açıkladı.

Bu gerilime rağmen, Tillerson ziyaretini iptal etmedi. Tillerson Çarşamba günü mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek. Tillerson'ın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

ABD Dışişleri Bakanı, ziyareti sırasında Moskova'yı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a verdiği desteği geri çekmesi için ikna etmeye çalışacak.

Tillerson İtalya'da katıldığı G7 dışişleri bakanları zirvesinden Moskova'ya doğru yola çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada "Esad ailesinin devrinin sona gelmek üzere olduğu açık" dedi.

Tillerson şöyle devam etti:

"Umarız Rus hükümeti Beşar Esad ile güvenilmez bir ortakla mütttefik olduğu sonucuna varır."

Rusya'nın "2013 yılında Esad'ın kimyasal silah kullanmayı bırakacağına ilişkin anlaşmadaki rolünü yerine getirmekte başarısız olduğunu" söyleyen Tillerson, kimyasal silah kullanımıyla ilgili "Bunun tekrar olmasına izin veremeyiz" dedi.

Geçen hafta, Suriye ordusunun İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesine kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerine, ABD Suriye'yi füzelerle vurmuştu.

ABD, saldırıda kimyasal silah kullanıldığına ve saldırının Esad rejimi tarafından düzenlendiğine emin olduklarını söylerken, Suriye yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırı sonrasında Esad rejimine desteğini yineledi.

Rusya, Suriye ordusunun aşırı İslamcı grupların silah ve kimyasal deposunu vurduğunu, kimyasal silah kullanmadığını söylüyor.

Beyaz Saray ise Rusya'yı "Esad'ın kimyasal saldırıdaki rolünü örtbas etmeye çalışmakla" suçluyor.

Tillerson, Rusya ile "terörle mücadelede daha sıkı işbirliği" sözü veren ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden beri Rusya'yı ziyaret eden ilk üst düzey Amerikalı yetkili.