ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Suudi veliaht prense destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini verip vermediği tartışma konusu olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a destek çıktı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuştu.
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın savunan Pompeo, "Suudi veliaht prens ülkesini reformist bir yöne taşıdı" ifadelerini kullandı.
Pompeo, "Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetimi cezai önlemler alacak" şeklinde konuştu.