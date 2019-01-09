ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Irak'a gizli ziyaret

Irak'ta temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan askerlerini ziyaret etti. Irak ziyareti, güvenlik gerekçesiyle ABD'li bakan Irak'tan ayrıldıktan sonra Washington tarafından doğrulandı.

Pompeo 9 ülkeyi kapsayan Ortadoğu turunun ilk durağı Ürdün'den Irak'a geçti.

Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi ile bir araya gelen Pompeo, Iraklı liderlerin Amerikan askerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kaygılarını giderdi.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'ın bölgesel güvenlik için tehdit olarak kalacağı uyarısında bulundu.



Irak ziyareti, güvenlik gerekçesiyle ABD'li bakan Irak'tan ayrıldıktan sonra Washington tarafından doğrulandı.



Pompeo, Irak'taki Amerikan askerlerini de ziyaret etti. Irak'tan Mısır'a geçen Pompeo, bu ülkeden sonra Körfez ülkelerine gidecek.