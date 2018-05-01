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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ürdün Kralı ile görüştü

Mike Pompeo, Ürdün'e yaptığı ziyaret kapsamında Amman'da Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi

01 Mayıs 2018 02:59

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ürdün’e yaptığı ziyaret kapsamında Başkent Amman’da Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi.

İkili, gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki işbirliklerinin yanı sıra bölgesel konuları değerlendirdi. Özelikle Filistin ve İsrail arasında süre gelen çatışmalara değinen Kral Abdullah, "İki devletli çözüm çatışmayı sona erdirmenin tek yoludur" dedi. Pompeo ise konu hakkında, "İsrailliler ve Filistinliler siyasi olarak iletişim kurmalı, Filistinlileri siyasi diyaloğa dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Suriye’de yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren taraflar, bölgede yükselen tansiyonun düşmesi gerektiğini ve bunun için de Cenevre’de çizilen siyasi çerçevenin dışına çıkılmaması gerektiğinin önemini vurguladılar.

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