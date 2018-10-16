ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye gelecek

<p style="box-sizing:border-box;text-rendering:optimizeLegibility;-webkit-font-smoothing:antialiased;margin:0px 0px 20px;color:rgb(85, 85, 85);font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(255, 255, 255);">ABD Dışişleri Bakanı <strong>Mike Pompeo, </strong>Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye'ye gelecek.</p>\r\n\r\n<p style="box-sizing:border-box;text-rendering:optimizeLegibility;-webkit-font-smoothing:antialiased;margin:0px 0px 20px;color:rgb(85, 85, 85);font-family:Roboto, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(255, 255, 255);">ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci<strong> Cemal Kaşıkçı </strong>olayını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Suudi Arabistan'a göndereceğini açıklamıştı.</p>\r\n