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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye gelecek

Trump, Cemal Kaşıkçı olayını ele almak üzere Pompeo'yu Suudi Arabistan'a göndereceğini açıklamıştı

16 Ekim 2018 00:19

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye'ye gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Suudi Arabistan'a göndereceğini açıklamıştı.

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