ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'deki askeri ayak izlerini azaltmalarını istedik

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'deki askeri ayak izlerini azaltmalarını istediklerini bildirdi.

Fransız Inter France radyosuna konuşan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve kendi ekibinin Doğu Akdeniz'deki durumu yakından takip ettiğini söyledi. Pompeo, Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le konuşup sorunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözmelerini tavsiye ettiğini aktardı.

Pompeo, bölgede çözüme ''zorbalık, göz korkutma ve askeri güç kullanımıyla varılamayacağını'' ifade ederken, krizin uluslararası mekanizmalar kullanılarak çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'deki askeri ayak izlerini azaltmalarını istediklerini ifade eden Pompeo, diplomatik çözüm yoluna girilmesi gerektiğini ifade etti.