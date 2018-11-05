ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye, İran yaptırımlarından muaf tutulacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulacak 8 ülke içerisinde yer aldığını açıkladı. ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kendilerine Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulacağı bilgisinin geldiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Pompeo, İran'a yapılacak yaptırımlarda ilgili "Geldiğimden beri yaptırımlar uygulanmıştır bugün hızlandırılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. İran'a yaptırımlar devam edecek ve cezalar da olacak. İran'la iş yapmak kötü sonuçlar doğuracaktır. 20'den fazla ülke zaten piyasadan 1 milyon varil azalttı. Mayıs'tan beri petrol gelirleri düştü. Bazı ülkelere muafiyet verdik." değelendirmesinde bulundu.

ABD, 50 İran bankası ve 700'den fazla İranlıyı yaptırım listesine aldı. ABD, İran Havayolları ve 65 uçağı da yaptırım listesine dahil etti.

İran Hazine Bakanı Mnuchin, "İranlı yetkililer teröre olan desteği durdurmalı" dedi.