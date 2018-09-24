ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türk yetkililer ile pastör Brunson'ın durumunu konuşmayı bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İzmir'de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson'ın durumuyla ilgili bu hafta Türk yetkililer ile görüşmeyi beklediklerini söyledi. Pompeo, "Rahip brunson ve Türkiye'de tutuklu bulunan diğer Amerikan vatandaşlarının hepsi serbest bırakılmalı ve bu hemen yapılmalı" dedi.

Pompeo, bu hafta Türk yetkililerle görüşmek istediklerini de söyledi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Pastör Andrew Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabileceğini ileri sürmüştü.

Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, Brunson'ın Ekim ayındaki duruşmada serbest bırakılması ile ilgili "muhtemel bir sonuç" ifadesini kullanmıştı.