ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın nükleer anlaşmada kalması mümkün görünmüyor

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde anlaşmada kalması mümkün görünmüyor" açıklamasında bulundu.

Dün ABD Senatosu'nun onayıyla ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeme konusunda henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde (Trump'ın) bu anlaşmada kalması mümkün görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın eylemleri karşısında NATO'nun her zaman önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Pompeo, "Rusya, müttefik ve ortakları hem askeri hem de demokratik kurumlara yönelik saldırgan kampanyalarıyla tehdit ediyor" diye konuştu.

Pompeo, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u bir araya gelmelerinden ötürü tebrik etti.