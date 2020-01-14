ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Süleymani'nin öldürülmesi daha büyük bir stratejinin parçasıydı

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Washington'ın rakipleri Çin ve Rusya gibi ülkeleri olası saldırılardan caydırmak için yapılan daha geniş kapsamlı bir stratejinin bir parçası olduğunu söyledi.

Stanford Üniversitesi'nde konuşan Pompeo konuşmasında Süleymani'nin öldürülmesinden bahsederken, "ABD varlıklarına karşı yapılan ani saldırı planlarından" bahsetmedi. Washington ilk başta suikaste gerekçe olarak bu "istihbaratı" göstermişti.

Pompeo yaptığı konuşmada ABD'nin elinin İran karşısında "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğunu iddia etti.