ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Navalni'nin zehirlenmesinin arkasında Rus yetkililer olabilir

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesinin arkasında Rus yetkililer olabileceğini söyledi.

Ben Shapiro'nun radyo programına katılan Pompeo, "Bence dünyanın her yerinde insanlar bir muhalifi zehirleme girişimi gördüğünde bunun arkasında Rus yetkililer olma ihtimalinin yok sayılamayacağını biliyor. Bu, Ruslar için iyi bir durum degil" dedi.

Pompeo, Washington ve Avrupalı müttefiklerinin çağrısını yineleyerek Rusya'dan sorumluların cezalandırılmasını istedi ve kendilerinin de zehirlenmenin arkasındaki isimleri testi etmeye çalışacağını ifade etti

Pompeo, "Duruma bakacağız, değerlendireceğiz ve bir daha böyle bir şey olmaması için üzerimizde düşeni yaptığımızdan emin olacağız" dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamalarda Navaln'nin zehirlendiğine dair bir kanıt görmediğini söylemişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de tedavisi devam eden Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söylemişti. Rus muhalif lider bu hafta komadan çıkmıştı.