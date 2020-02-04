ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız, attığı adımları destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de rejim güçlerinin TSK'nın gözlem noktalarına yönelik saldırısı hakkında açıklamalarda bulunurken, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'nin meşru müdafaa kapsamında attığı haklı adımları destekliyoruz" dedi.

Pompeo'nun açıklamalarından sayır başları şöyle:

"NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'nin meşru müdafaa kapsamında attığı haklı adımları destekliyoruz.

"Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın attığı adımlar ateşkesin sağlanmasını doğrudan engellemektedir. Bu barbar saldırılar sona ermeli, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca barış yeniden tesis edilmelidir.

"ABD olarak, İdlib'i de kapsayan ateşkes dahil olmak üzere, BM kararının tüm maddelerini uygulayana kadar Esad rejiminin uluslararası topluma yeniden entegre olmasını engellemek için tüm çabayı göstereceğiz."