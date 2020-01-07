ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran kötü bir seçim daha yaparsa Trump geçen hafta olduğu gibi kararlı ve ciddi karşılık verecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı'nda gündeme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Pompeo, "Kasım Süleymani'nin Bağdat'a diplomatik bir misyon çerçevesinde gittiğine inanan var mı? Doğru değil. Bu yalanları daha önce de duyduk" dedi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Pompeo ABD'nin İran'ın kültürel ve tarihi yerlerini hedef alıp almayacağına yönelik soruya verdiği cevapta da "Olası hedefler değerlendirilirken uluslararası hukuk çerçevesinde kalınacak" derken şöyle devam etti:

"Eğer İran kötü bir seçim daha yaparsa Trump geçen hafta olduğu gibi kararlı ve ciddi bir karşılık verecek."

Pompeo, Süleymani için alaylı bir dil kullanarak, "Tarihte, bu nazik beyefendi, bu çok düzen yanlısı diplomatın, Kasım Süleymani'nin Bağdat'a bir barış misyonu için gittiğini uzaktan yakından gösterecek bir işaret var mı? Bunun doğru olmadığını biliyoruz" diye konuştu.

Mike Pompeo, Süleymani'nin gerilimleri düşürmeye yönelik bir diplomatik misyon için gittiği iddiasını "İran propagandası" ve "kökten düzmece" olarak niteledi.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı, İran'ı Afganistan'daki barış çabalarını baltalamaya çalışmakla da suçladı. Pompeo, "İran, bölgesel ve uluslararası çapta barışa yönelik uzlaşıya katılmayı reddetti ve uzun süredir devam ettirdiği küresel çabaları kapsamında oradaki militan grupları da destekleyerek barış sürecini baltalamak için aktif biçimde çalışıyor" diye konuştu.