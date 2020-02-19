ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki büyükelçiliğimizin korunmasını istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'tan büyükelçiliğin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulundu.

Pompeo bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin Bağdat Büyükelçiliği binasına saldıranların yakalanmasını talep ederek, "Irak hükümeti büyükelçiliğimizi ve askeri üslerimizin korunması görevini yerine getirmelidir. Bunu defalarca yapamadılar" dedi.

İran yanlılarının ABD vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye sokmasının normal bir durum haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Pompeo, büyükelçilik ve askeri üslerin daha sıkı korunması talebinde bulundu.

109 Amerikan askeri 'travmatik beyin hasarına' uğradı

Irak'ta özellikle geçtiğimiz Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta öldürülmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliği ile askeri üslerine yönelik saldırılar düzenleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran'ın ABD'nin Irak'taki askeri üslerine gerçekleştirdiği saldırılarda 109 askerinin travmatik beyin hasarına uğradığını açıklamıştı. Pentagon'un açıklamasına göre yaralanan askerlerden 76'sı görevine geri döndü.

Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlere ilişkin olarak "bir şeyleri olmadığını, sadece başlarının ağrıdığını" söylemesi tepki çekmişti.