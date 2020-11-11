ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İkinci bir Trump dönemine sorunsuz şekilde geçiş yapılacak

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ABD'nin müttefik ülkeleri geçen hafta yapılan seçimleri kazanan Joe Biden'ı tebrik ederken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump'ın bir dönem daha Başkanlık yapacağını iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Mike Pompeo, suratında bir gülümsemeyle, "İkinci Trump dönemine sorunsuz bir geçiş yapılacağını" söyledi.

Pompeo, ABD medyasının Biden'ın kazanacağını bildirmesine, Michigan ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerin Demokrat adaya gitmesine değinmedi.

Trump'ın seçim sonuçları hakkındaki yasal itirazlarına değinen Pompeo, "Dünya bizi izliyor. Tüm oyları sayacağız. Süreç tamamlandığında seçiciler seçilecek. Böyle bir süreç var, anayasa açıka anlatıyor" dedi.

Pompeo sözlerine, "Dünya, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bugün olduğu gibi 20 Ocak saat 12.00'dan sonra da işlevsel olacağına inanmalı" diye devam etti.

ABD Dışişleri Bakanı daha sonra katıldığı bir radyo programında Demokratların kazanma ihtimali olduğunu ima etti. Pompeo, programcının baskıları sonucunda 20 Ocak'ta ya ikinci bir Trump hükûmetine ya da başka bir Başkan'ın iktidarına geçiş yapılacağını söyledi.

ABD'de yapılan seçimleri medya projeksiyonlarına göre Biden kazandı. Bu sonuçla Trump, tek dönemlik bir Başkan oldu. ABD lideri, yasal olmayan oyların sayıldığını ve Biden'ın böyle kazandığını iddia ediyor.