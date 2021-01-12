ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: El Kaide'nin yeni üssü İran İslam Cumhuriyeti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, El Kaide'nin yeni ana üssünü İran'da kurduğunu söylerken, Ebu Muhammed El Masri adıyla bilinen El Kaide'nin üst düzey liderlerinden Abdullah Ahmed Abdullah'ın 7 Ağustos 2020'de öldürüldüğünü teyit etti.

New York Times gazetesi, geçen kasım ayında Afrika'daki iki ABD Büyükelçiliğinin 1998 yılında bombalanmasına yardımcı olmakla suçlanan Ebu Muhammed el-Masri'nin, İran'daki İsrailli ajanlar tarafından öldürüldüğünü bildirmişti. İran, topraklarında El Kaide unsuru olmadığını söyleyerek haberi yalanlamıştı.

Ekim ayında ise Afganistan güvenlik güçleri, El Kaide'nin ikinci komutanı olduğuna inanılan el-Masri'nin Gazni vilayetinde yapılan özel bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıklamıştı.

"El Kaide'nin yeni bir ana üssü var: İran İslam Cumhuriyeti"

Reuters'ın haberine göre; Pompeo, Washington'daki Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlediği basın toplantısında, el-Masri'nin geçen yıl 7 Ağustos'ta öldürüldüğünü ilk kez kamuoyuna duyurduğunu söyledi. Pompeo, el-Masri'nin İran'daki varlığının sürpriz olmadığını da eklerken, şu ifadeleri kullandı:

"El-Masri'nin İran'daki varlığı bugün neden burada olduğumuza işaret ediyor... El Kaide'nin yeni bir ana üssü var: İran İslam Cumhuriyeti."