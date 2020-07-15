ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: DSÖ'nün pandemi soruşturması 'aklama soruşturması' olacak

BBC Türkçe

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili soruşturmasının "tamamen bir aklama soruşturması" olacağını söyledi. Pompeo, Çin'i de geçen yıl Vuhan kentinde ilk vakalar ortaya çıktığında Koronavirüs ile ilgili bilgileri paylaşmamakla suçlarken, "Bu nedenle 100 bini aşkın Amerikalı öldü ve küresel ekonomi trilyonlarca dolar kayba uğradı" dedi.

Basın toplantısında konuşan Pompeo, "Şimdi de Dünya Sağlık Örgütü'ne, tamamen bir aklama soruşturması olacak bir soruşturma yapmasına izin veriyor" diye devam etti.

Soruşturmada salgının kaynağı ele alınmayacak

DSÖ bir süre önce Koronavirüs salgınına yönelik küresel önlemler konusunda bağımsız bir soruşturma başlattı. Soruşturmada, DSÖ üyesi ülkeler ile örgütün kendisinin pandemiye yönelik tutumları incelenecek.

Ancak soruşturmada Pomepo ve diğer bazı liderlerin talep ettiği şekilde Koronavirüs'ün kaynağı ele alınmayacak.

Pandemi süreci boyunca Trump yönetimi, Çin'i salgınla ilgili bilgileri saklamakla, DSÖ'yu da buna göz yummakla suçladı.