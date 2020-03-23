ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'barış anlaşmasını kurtarmak' için Afganistan'a sürpriz ziyaret

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban ile ülkesinin imzaladığı barış anlaşmasını 'kurtarmak' için Afganistan'ın başkenti Kabul'e gitti. Pompeo'nun programında böyle bir ziyaret gözükmüyordu.

Pompeo, ilk önce Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüştü, ilerleyen saatlerde de muhalefetin lideri Abdullah Abdullah ile bir araya gelecek. İki taraf da ülkenin meşru lideri olduğunu iddia ediyor.

Anlaşmazlık Afganistan hükûmeti ile Taliban arasındaki görüşmelerin durmasına sebep oldu. ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmadaki şartlardan biri Taliban'ın Afganistan'la barış görüşmelerine başlamasıydı.

Reuters'a konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Pompeo'nun ziyaretinin sebebinin iki lider arasında bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak olduğunu belirtti. İlerleyen saatlede Pompeo, Abdullah ve Gani arasında bir zirve düzenlencek.

Yetkili, "Bu sorun kısa süre içinde çözülemezse barış sürecini etkileyebileceğinden korkuyoruz. Taliban ile yaptığımız anlaşma riske girebilir" dedi.

Afganistan'da 28 Eylül 2019'da yapılan seçimin sonuçları tartışmaya sebep olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Gani Cumhurbaşkanı seçilirken, muhalefet sonuçların hileli olduğunu iddia ederek zafer ilan etmişti.