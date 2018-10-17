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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'da

Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye'ye geldi

17 Ekim 2018 13:12

Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye\'ye geldi.

Pompeo\'yu taşıyan uçak saat 09.40\'da Esenboğa Havalimanı\'na indi. Pompeo beraberindeki heyetle, şeref salonuna geçti. Pompeo burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pompeo\'nun şeref salonuna gelişi, karşılanması

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