ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: ABD bir muz cumhuriyeti değildir

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yanlısı protestocuların çarşamba günü Kongre binasına saldırmasının ardından yapılan eleştirilere, "ABD bir muz cumhuriyeti değildir" diyerek yanıt verdi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Pompeo, "Dün meydana gelen menfur saldırıdan sonra aralarında gazeteci ve siyasetçiler de bulunan birçok tanınmış insan ABD'yi bir muz cumhuriyetine benzetti. Bu iftiralar muz cumhuriyetlerini ve ABD'nin demokrasisini yanlış anladıklarını gösteriyor" dedi.

"Muz cumhuriyetlerinde çetelerin gücün kimde olduğunu belirlediğini" söyleyen Pompeo, "ABD'de kolluk kuvvetlerinin protestocuları durdurduğunu, bu sayede Seçmenler Kurulu oylarının sayılabildiğini" ifade etti.

Pompeo, protestoların durdurulmasının "hukukun üstünlüğü için bir zafer" olduğunu ifade etti.

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.