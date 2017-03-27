ABD Dışişleri Bakanı perşembe günü Ankara'da; gündem Rakka operasyonu

ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinden Ankara’ya ilk ziyaret bu hafta gerçekleşecek. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, perşembe günü Ankara’da olacak. IŞİD’in Suriye’deki kalesi Rakka’ya yönelik operasyon için YPG’den vazgeçmesi beklenmeyen ABD’nin, bu ziyarette Ankara için de bir formül formül araması bekleniyor.

Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, göreve gelir gelmez yüz yüze görüşmeyi istediği Trump, referandum nedeniyle bu talebi geciktirse de iki liderin 25 Mayıs’ta Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi’nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump’ın koltuğa oturmasının hemen ardından CIA Direktörü ve ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye’ye gelmiş, ancak Ankara, ABD’yi Suriye’de YPG ile işbirliğinden vazgeçmeye ikna edememişti.

Tillerson’ın ziyaretinin ana gündemini de Suriye oluşturacak. Görüşmelerde, Suriye’nin geleceği ve Rakka operasyonunun yanı sıra NATO işbirliği, Irak, Kıbrıs, Ermeni meselesi, Heybeliada Ruhban Okulu gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Tillerson’un, Türkiye’nin AB sürecinde Batı’yla bütünleşmesi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi evrensel değerlere bağlı kalması konusunda spesifik bir mesaj vermesi beklenmiyor.

"Tel Abyad makul değil"

ABD'nin Rakka operasyonunda kimlerin görev alacağı hakkında nihai kararını vermediğini belirten bir yetkili, "Operasyonun YPG ile birlikte düzenlenmesini bekliyoruz" dedi. Operasyonunun başlaması için Türkiye’deki referandumun sonuçlanmasının beklendiğine işaret edilirken Ankara’nın Tel Abyad üzerinden Rakka’ya gitme önerisi için bir yetkili "Daha makul yollar var" yorumunu yaptı. Ankara ise Rakka operasyonunun YPG ile başlaması halinde, bölgede ÖSO’ya destek veren gruplar aracılığıyla sürece müdahil olmayı planlıyor.