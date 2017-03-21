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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı, NATO toplantısına katılmayacak

Rex Tillerson, Moskova ziyareti nedeniyle NATO toplantısına katılmayacak

21 Mart 2017 23:39

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 5-6 Nisan tarihlerinde Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmayacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey yetkili, Dışişleri Bakanı Tillerson'un gelecek ay gerçekleşecek toplantı sırasında Moskova'da olacağını belirtti.

Yetkili, Bakan Tillerson'un bu hafta içerisinde DEAŞ karşıtı koalisyona dahil ülkelerin dışişleri bakanları ile görüşeceğine dikkati çekerek, nisan içerisinde ise G7 toplantılarına katılmak üzere İtalya'ya geçeceğini söyledi.

Tillerson'un İtalya ziyareti sonrasında Rusya'ya gideceğini kaydeden yetkili, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'yi Müsteşar Tom Shannon temsil edecek." ifadesini kullandı.

Tillerson'un NATO toplantısına katılmaması durumunda, 2003 yılından beri bu bir ilk olacak.

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