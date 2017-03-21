ABD Dışişleri Bakanı NATO toplantısı yerine Moskova'ya gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un önümüzdeki ay gerçekleşecek NATO toplantısına katılamayacağı, toplantının yapılacağı tarihlerde Moskova'yı ziyaret edeceği açıklandı.

ABD'li yetkililerden gelen açıklamaya göre Brüksel'de gerçekleşecek NATO toplantısında ABD'yi Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Tom Shannon temsil edecek.

Bu adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya bağlılığının daha fazla sorgulanmasına yol açacağı söyleniyor.

ABD'li yetkililer, Tillerson'un IŞİD'le mücadele üzerine gerçekleşecek bir konferansta NATO temsilcileriyle görüşeceğini açıkladı.

Donald Trump seçim kampanyası boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i takdir eden açıklamalarda bulunurken NATO'yu da "köhne" olarak nitelemişti.

Dışişleri Bakanı Tillerson'un da Exxon Mobil şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı dönemden beri Rusya ile yakın ilişkileri bulunuyor. Tillerson, Kırım'ı ilhak eden Rusya'ya yönelik yaptırımları da sorgulamıştı.

Öte yandan geçen ay Brüksel'deki NATO merkezini ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin ittifaka olan bağlılığını açıklamış, fakat Trump'ın tüm üyelerden savunma bütçelerini artırmaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmelerini beklediğini vurgulamıştı.