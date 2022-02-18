ABD Dışişleri Bakanı, Münih'te konuştu: Rusya'nın iddia ettiğinin aksine, Ukrayna sınırındaki asker sayısı arttı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırından askerlerinin çekildiği açıklamasının aksine, asker sayısının arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan ABD Başkanı Anthony Blinken, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blinken, Rusya’nın belirttiğinin aksine Ukrayna sınırında asker sayısının arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Blinken “Rusya'nın Ukrayna'da yanlış provokasyon yaratma senaryosunu görüyoruz” dedi.

Münih Güvenlik Konferansı başladı

35'ten fazla devlet ve hükümet başkanı, 100'den fazla dışişleri ve savunma bakanının katılacağı toplantının önemli konukları arasında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bulunuyor.

Batı ile Rusya arasında Ukrayna nedeniyle gerilimin tırmandığı bir dönemde yapılacak konferans, birçok ikili görüşme için fırsat yaratacak, diplomatik çözüm önerileri, yaptırım tartışmaları hakkında tüm gözler hafta sonunda Münih'te olacak.