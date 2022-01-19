ABD Dışişleri Bakanı, Moskova'yla gerilimin görüşüleceği Ukrayna'ya ulaştı

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kiev-Moskova gerilimi sürerken görüşmeler yapmak üzere gittiği Ukrayna’ya ulaştı.

AFP’nin aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşmek üzere Ukrayna’ya ulaştı.

Blinken’ın ziyaretine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafında yapılan açıklamada, görüşmelerde ABD’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığının altını çizeceği belirtilmişti.

Kiev-Moskova arasında neler oluyor?

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu.