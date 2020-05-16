ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yönelik suçlamaları inceleyen baş dedektif, Beyaz Saray tarafından görevden alındı

T24 Dış Haberler

ABD'de Trump hükûmeti, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yönelik "gücünü kötüye kullanma" iddialarını inceleyen bakanlığın baş dedektifini görevden aldı.

Dışişleri Bakanlığı Baş Dedektifi Steve Linick'e görevden alındığı cuma akşamı geç saatlerde bildirildi. Linick, Demokrat bir Kongre danışmanı tarafından Pompeo'ya yöneltilen bir suçlamayı inceliyordu. Demokrat danışman, Pompeo ve eşinin bir Dışişleri Bakanlığı çalışanını "kişisel işleri" için kullanmakla suçlamıştı.

ABD yasalarına göre başkan, bir baş dedektife görevden alınacağını 30 gün önceden bildirmek durumunda. Kongre kaynaklarına göre Trump, bu süreci cuma akşamı itibariyle başlattı. Kongre'nin bu 30 gün boyunca sürece müdahil olma hakkı var.

Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi'nin Demokrat başkanı, "Bu rezalet kovma hamlesiyle başkan en sadık destekçilerinden birinin yaptıklarından sorumlu tutulmasını önlemeye çalışıyor" dedi.

Trump daha önce de hükûmette denetleme görevi yapan birçok kişiyi kovmuştu.