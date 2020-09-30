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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan bulunmuyor

30 Eylül 2020 19:20

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası basında yer alan ABD'nin İncirlik Hava Üssü'nü boşaltacağı iddialarına ilişkin "Şu anda İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan bulunmuyor" dedi.

Pompeo, Yunan "Kathimerini" gazetesine verdiği demeçte, Türkiye - Yunanistan ilişkileri ve ABD'nin İncirlik Üssü'nden çıkacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington yönetiminin Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığını güçlü şekilde sürdüreceğini söyleyen Pompeo, uluslararası basında yer alan ABD'nin İncirlik Hava Üssü'nü boşaltacağı iddialarına ilişkin ise "Şu anda İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan bulunmuyor" ifadesini kullandı.

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