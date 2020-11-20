ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2024'te başkan adayı mı olmaya hazırlanıyor?

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail ziyaretinde işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ni ziyaret etmesi, kıdemli diplomatın 2024'te Beyaz Saray'a aday olmaya hazırlandığı yorumlarına yol açtı.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan Aaron David Miller yaptığı Twitter paylaşımında, "Pompeo'nun Batı Şeria ve Golan ziyaretlerinin ABD'nin çıkarlarıyla alakası yok, kendisinin 2024 çıkarlarıyla alakası var" değerlendirmesinde bulundu.

CNN'e konuşan Pompeo'ya yakın bir kaynak, "Bu açıdan bakarsak işi için yaptığı herhangi bir şeyi 2024'te aday olmak için yaptı diye değerlendirebiliriz" diyerek Dışişleri Bakanı'nın görevini yerine getirdiğini ifade etti.

ABD başkanlık tarihçisi Michael Beschlos da, "Bir dışişleri bakanı, yapmasını Senato'nun onayladığı görevi başkanlığa aday olmak için kullanmamalı" dedi