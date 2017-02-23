ABD Dışişleri Bakanı Meksika'yı ziyaret ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, aralarındaki gerginliğin arttığı Meksika'yı ziyaret ediyor. Washington yönetimi son olarak kaçak göçmenlere hoşgörülü davranılmamasını kararlaştırmıştı. Başkan Donald Trump'un himayeci ekonomik öncelikleri de bölgedeki serbest ticareti tehlikeye sokuyor.

Ulusal Güvenlik Bakanı John Kelly ile birlikte Meksika'ya giden Tillerson, Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile Meksika dışişleri, içişleri, maliye, savunma ve deniz kuvvetleri bakanlarıyla bir araya gelecek.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, ABD'den sınır dışı edilen ve Meksikalı olmayan göçmenleri ülkeye kabul etmeyeceklerini söylemiş ve "ABD yönetimi Meksikalı olmayanları Meksika'ya sürmeye karar vermiş olabilir. Ancak Meksikalı olmayanları ülkemize kabul etmemiz için hiçbir neden bulunmamaktadır” demişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, "Meksika üzerinden ülkeye giren Latin Amerikalıların da Meksika'ya iade edilebilmesine" karar vermişti. Kaçak göçle mücadelede ABD ile işbirliği yapan Meksika makamları her yıl Orta Amerika ülkelerinden gelen on binlerce kaçak göçmenin ABD sınırını aşmasına mani oluyor.

John Kelly, Guatemala'ya yaptığı ziyaret sırasında göçmenlerin kitleler halinde ülkeden sürülmeyeceğini belirtmiş, ancak bakanlığının kaçak göçmenlerle ilgili prensiplerini savunarak "Başkan Trump tarafından sınırlarımızda kontrolü yeniden tesis etmekle görevlendirildim” demişti.

Beyaz Saray ilişkilerden memnun

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer komşu ülkeler arasında tansiyonun artmasına rağmen ılımlı ifadeler kullanarak, "Meksika ile mükemmel ilişkiler sürdürdüğümüz ve aramızda sağlam bir diyalog ortamının bulunduğu inancındayım”, dedi.

Donald Trump'un göreve başlamasıyla birlikte ABD ile Meksika arasında gerginlik patlak vermişti. Trump seçim kampanyası sırasında Meksikalıların ‘uyuşturucu taciri' ve ‘ırz düşmanı' olduklarını söylemişti. ABD Başkanı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (Nafta) yeniden müzakere edilmesini ya da feshedilmesini istiyor. Trump aynı zamanda ABD'de ikamet izni bulunmayan milyonlarca göçmenin sınır dışı edileceğini de duyurmuştu.

Trump'un planları arasında kaçak göçü ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesi de bulunuyor. Duvar projesinin finansmanıyla ilgili anlaşmazlık Trump'un Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto ile yapacağı buluşmanın iptal edilmesine neden olmuştu.

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DW/dpa/AG/HS